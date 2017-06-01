Андерсон, Эдмунд и Монфис вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх сетах обыграв соперника из Австралии Ника Кирьоса, получившего от организаторов 18-й номер посева, со счётом 5:7, 6:4, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. Андерсон 21 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 16 эйсов, 9 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Андерсон сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, одолевшим аргентинца Ренсо Оливо со счётом 7:5, 6:3, 6:1.

Ещё один матч второго круга завершился победой француза Гаэля Монфиса (15) над бразильцем Тьяго Монтейро со счётом 6:1, 6:4, 6:1.