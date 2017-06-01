Соперницей Касаткиной в третьем круге «Ролан Гаррос» стала Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая от организаторов третий номер посева, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв немку Татьяну Марию со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Марии 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Халеп сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (26).

В другом матче второго круга француженка Каролин Гарсия (28) обыграла соотечественницу Хлоэ Паке (WC) со счётом 7:5, 6:4 и за выход в четвёртый круг сразится с Се Шувэй из Тайваня.