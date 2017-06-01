Павлюченкова не смогла выйти в 3-й круг «Ролан Гаррос», уступив Сепеде-Ройг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 16-й номер посева, не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах уступив Веронике Сепеде-Ройг из Парагвая со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 22 брейк-пойнтов. На счету Сепеде-Ройг 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 6 брейков.

За выход в четвёртый круг Сепеде-Ройг сыграет с Марианой Дуке-Мариньо из Колумбии, в трёх сетах обыгравшей словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 1:6, 6:3, 8:6.