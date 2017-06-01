Касаткина: в первых двух геймах я просто стояла и смотрела за тем, как летит мяч

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой и выход в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

«Было непросто. Девочка играет хорошо, но это я и так знала. Потому что она молодая… Говорю так, будто я сама старая (Улыбается.) Амбициозная, очень хорошо подаёт. Отлично двигается. Полагаю, что у неё большое будущее. Сегодня же я просто рада, что смогла победить. Хотя матч, особенно первый сет, были тяжёлыми. Она здорово начала, очень агрессивно. Я даже удивилась. В первых двух геймах я просто стояла и смотрела за тем, как летит мяч. Потом просто стала стараться играть очко за очком. А в конце мы обе подустали, и это было видно. Но я оказалась более выносливой.

Нога хорошо. Два матча выдержала. Сейчас буду делать всякие восстановительные процедуры, чтобы ничего плохого не случилось, но всё должно быть хорошо», — приводит слова Касаткиной «Спорт-экспресс».