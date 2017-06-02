Веснина: каждый завтрак бью себя по руке — только один круассан, не больше!

Российская теннисистка Елена Веснина, получившая от организаторов 14-й номер посева, прокомментировала победу над Варварой Лепченко из США (4:6, 6:3, 6:0) и выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

«Мы с Варварой уже до этого встречались. В последний раз это было на Australian Open как раз во втором круге, и я немного помню нюансы того матча. Но сегодня в первом сете не получилось сразу войти в игру. Во втором удалось выиграть пару рабочих геймов на своей подаче, затянуть в длинный розыгрыш, и потом инициатива перешла в мои руки. Тогда я поняла, что мне нужно делать.

В Париже особенная атмосфера на кортах, нравятся болельщики, сам город. Парижанкой себя не ощущаю, но мне приятно прогуляться по городу, красиво одеться, зайти в кафетерий, выпить вкусный кофе с круассаном. У нас на завтрак потрясающие круассаны, и я каждый раз бью себя по руке — только один, не больше!» – сказала Веснина в интервью «Евроспорту».