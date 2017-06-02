Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Касаткина: думаю, 10-й «Ролан Гаррос» Надаля случится. Он просто хорош!

2 июня 2017, пятница. 00:34. Теннис

Вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос» россиянка Дарья Касаткина рассказала о том, почему ей нравится испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в этом году может выиграть грунтовый турнир «Большого шлема» в рекордный десятый раз.

«Конечно, мы смотрим, наблюдаем, как играют остальные. Кто-то против кого-то болеет, не буду говорить кто (Смеется.). Такого, что просто человек пришёл и не интересуется другими матчами, нет.

Все ли матчи Надаля смотрела? Стараюсь, конечно, смотрю. Но если у меня тренировка или я тоже играю, то естественно не смотрю. Думаю, 10-й «Ролан Гаррос» Надаля случится. Он просто хорош! Он красивый. Мне с детства нравится, как он играет. Благодаря ему я научилась крутить мяч. Мне нравится его характер: он всегда борется до конца, независимо от счёта и ситуации», — сказала Касаткина в эфире «Евроспорта».

Источник: Eurosport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дарья Касаткина Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
2 июня 2017, пятница
01:04 Веснина – Касаткиной: не стой столбом, не охраняй коридор!
00:50 Хачанов: что думаю об Иснере? Хорошая подача у него
00:34 Касаткина: думаю, 10-й «Ролан Гаррос» Надаля случится. Он просто хорош!
00:18 Веснина: каждый завтрак бью себя по руке — только один круассан, не больше!
1 июня 2017, четверг
23:56 Хачанов: постараюсь сосредоточиться на том, что у меня хорошо получается
23:35 Касаткина: в первых двух геймах я просто стояла и смотрела за тем, как летит мяч
22:42 Мартич обыграла Кис и за выход в 4-й круг «Ролан Гаррос» сразится с Севастовой
22:32 Гаске вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции и сыграет с Монфисом
22:11 Вердаско вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Куэвасом
21:50 Соперницей Весниной в третьем круге «Ролан Гаррос» стала Суарес-Наварро
21:40 Павлюченкова не смогла выйти в 3-й круг «Ролан Гаррос», уступив Сепеде-Ройг
21:29 Александрова взяла у Кар. Плишковой один сет во втором круге «Ролан Гаррос»
20:58 Соперницей Касаткиной в третьем круге «Ролан Гаррос» стала Халеп
19:59 Андерсон, Эдмунд и Монфис вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
19:19 Кудрявцева и Нестор не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в миксте
19:05 Кузнецова и Младенович вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
18:47 Маррей вышел в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Дель Потро
18:16 Дель Потро успокоил расплакавшегося Альмагро на «Ролан Гаррос»
17:59 Касаткина и Хромачёва вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
17:48 Веснина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Лепченко
17:17 Вавринка вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Долгополова
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Александрова — Кар. Плишкова на «Ролан Гаррос»
16:14 Хачанов в трёх сетах обыграл Бердыха во втором круге «Ролан Гаррос»
16:09 Дель Потро, Ф. Лопес и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
15:52 Вихлянцева и Путинцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде
15:39 Лебедев: примеру Сафина должны последовать все спортсмены и артисты
15:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Сепеде-Ройг на «Ролан Гаррос»
15:25 Се Шувэй пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции
14:42 А. Радваньска одержала волевую победу над Ван Эйтванк во 2-м круге в Париже
14:41 Иснер в трёх сетах победил Лоренци во втором круге «Ролан Гаррос»
14:32 Макарова и Веснина во втором круге «РГ» сыграют с Кудрявцевой и Пановой
14:13 Навратилова: Корт — потрясающая теннисистка и гомофоб
14:12 Свитолина и Корне вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
13:55 Кравчук проиграл Чиличу во втором круге Открытого чемпионата Франции
13:44 Беккер: мне пришлось напомнить Джоковичу, что он родился на грунте
13:43 Касаткина победила Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
13:03 Квитова: участие в «Ролан Гаррос» мы рассматривали как подготовку к Уимблдону
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Лепченко на «Ролан Гаррос»
12:26 Мугуруса: я не так давно проиграла Контавейт и в этот раз действовала иначе
12:18 Абанда: надеюсь, в будущем я буду напрямую попадать в основную сетку
12:04 Возняцки: я комфортно себя чувствую в этом сезоне и уверена в себе
11:59 Бедене: я играл в правильном стиле, но всё решили нереализованные брейк-пойнты
11:40 Цонга: я не очень хорошо себя чувствовал вчера и сегодня, не мог найти свой ритм
11:32 Оливо: после переноса матча с Цонгой я лёг спать только в час ночи
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Бердых на «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017