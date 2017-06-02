Касаткина: думаю, 10-й «Ролан Гаррос» Надаля случится. Он просто хорош!

Вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос» россиянка Дарья Касаткина рассказала о том, почему ей нравится испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в этом году может выиграть грунтовый турнир «Большого шлема» в рекордный десятый раз.

«Конечно, мы смотрим, наблюдаем, как играют остальные. Кто-то против кого-то болеет, не буду говорить кто (Смеется.). Такого, что просто человек пришёл и не интересуется другими матчами, нет.

Все ли матчи Надаля смотрела? Стараюсь, конечно, смотрю. Но если у меня тренировка или я тоже играю, то естественно не смотрю. Думаю, 10-й «Ролан Гаррос» Надаля случится. Он просто хорош! Он красивый. Мне с детства нравится, как он играет. Благодаря ему я научилась крутить мяч. Мне нравится его характер: он всегда борется до конца, независимо от счёта и ситуации», — сказала Касаткина в эфире «Евроспорта».