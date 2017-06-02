Веснина – Касаткиной: не стой столбом, не охраняй коридор!

Российская теннисистка Елена Веснина во время интервью «Евроспорту» получила вопрос от подруги по команде Дарьи Касаткиной: «Как хорошо перехватывать в паре? Я просто не могу научиться. Скажи, пожалуйста».

«Когда мы с Касаткиной играем в паре, я всё время её заставляю идти на перехват. Говорю ей: „Даша, тебе надо идти, у тебя хорошие руки, хорошая реакция. Ну не стой столбом, не охраняй коридор!“ Даша, тебе надо идти на перехват, нужно тренировать игру с лёта, и потом тебе это поможет в одиночке», — ответила олимпийская чемпионка в парном разряде в эфире телеканала.

Обе россиянки выступают не только в одиночном, но и парном разряде «Ролан Гаррос», где со своими партнершами вышли во второй круг.