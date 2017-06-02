Статую в честь Рафаэля Надаля откроют на «Ролан Гаррос»

Глава французской федерации тенниса Бернар Джудичелли заявил, что в комплексе «Ролан Гаррос» планируется открыть статую, посвящённую девятикратному победителю турнира, обладателю 14 титулов, завоёванных на турнирах «Большого Шлема», Рафаэлю Надалю.

«У него будет статуя на „Ролан Гаррос“, мы не можем не увековечить его», — пояснил Джудичелли.

На «Ролан Гаррос» уже возведены статуи, посвящённые Сюзанне Ленглен, а также «четырём мушкетёрам» — Жану Боротра, Анри Коше, Жаку Брюньону и Рене Лакоста.

Рафаэль Надаль, получивший от организаторов четвёртый номер посева на «Ролан Гаррос» — 2017, вышел в третий круг турнира, в трёх сетах обыграв голландца Робина Хасе со счётом 6:1, 6:4, 6:3.