Роджер Федерер сыграет на турнире в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который начал сезон с побед на турнирах на харде, а затем взял паузу на грунтовые «Мастерсы» и «Ролан Гаррос», сыграет на травяном турнире в Штутгарте. Первый матч спортсмена состоится 14 июня.

Сообщается также, что практически все билеты на первый матч Федерера в Штутгарте уже распроданы.

В 2017 году швейцарец вернулся на корт после перерыва, связанного с травмой. Федерер выиграл Australian Open и два турнира серии «Мастерс-1000» — в Майами и Индиан-Уэллсе, а в Дубае уступил Евгению Донскому во втором раунде.