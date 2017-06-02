Чхун Хён: я стал сильнее по сравнению с прошлым годом

Представитель Южной Кореи Чхун Хён поделился впечатлениями после победы над Денисом Истоминым из Узбекистана во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 7:5, 6:1. За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» 21-летний уроженец Сувона поспорит с представителем Японии Кеем Нисикори.

«Я стараюсь всё время сохранять концентрацию и наслаждаться игрой. Я стал психологически и физически сильнее по сравнению с прошлым годом. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Чхун Хёна официальный сайт тура.