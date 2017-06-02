В 12:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса (4) и представительница Казахстана Юлия Путинцева (27). Соперницы встречались на турнире в Пекине в 2016 году. Победу в том матче одержала уроженка Каракаса — 6:2, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Путинцева на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с американкой Шелби Роджерс, либо с француженкой Кристиной Младенович (13).