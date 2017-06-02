Андерсон: чувствую, что уже длительное время выполняю удары как никогда здорово

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями после победы над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 5:7, 6:4, 6:1, 6:2.

«Я знал, что мне нужно будет играть сосредоточенно и предстоит преодолеть некоторые трудности. Прошлый год был очень непростым для меня. Я рано вылетел здесь в прошлом году, у меня были некоторые проблемы. Приятно наконец быть здоровым и иметь возможность играть. Рад, что мой организм может выдерживать соревновательные нагрузки. Это был отличный день для меня. Я рад, что прошёл дальше.

Я чувствую, что уже длительное время выполняю удары как никогда здорово. Мне потребовалось время, чтобы вернуть прежнюю форму. Когда ты не принимаешь участие в соревнованиях, то сделать это невозможно. За последние несколько недель я провёл немало матчей. Пока я не добился больших результатов, но работаю над этим. Но я чувствую, что нахожусь на правильном пути и заложил хорошую базу. Я верю в это», — цитирует Андерсона официальный сайт тура.