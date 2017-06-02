Допинг-инспекторы не были допущены на турнир в Штутгарте с участием Шараповой

Международная федерация тенниса отказала инспекторам Национального антидопингового агентства Германии в возможности взять допинг-пробы участниц турнира в Штутгарте, на котором выступила и российская теннисистка Мария Шарапова, сообщает Suddeutsche Zeitung.

На этих соревнованиях бывшая первая ракетка мира вернулась в WTA-тур после окончания 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Источник сообщает, что представители NADA не были допущены, так как подали заявку уже после необходимой даты.