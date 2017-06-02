Свитолина: рада, что по ходу матча с Пиронковой я смогла найти свою игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге Открытого чемпионата Франции над представительнице Болгарии Цветаной Пиронковой со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

«Я не встречалась с ней раньше, но уже много лет знаю её. Я видела пару матчей с её участием. Я знала, чего ожидать. Думаю, она играла отлично. Я же просто ждала свой шанс. В первом сете я играла не так уж плохо, но Цветана с начала встречи действовала изумительно.

Она здорово играет на приёме. Я тоже действовала уверенно, так что мы обе оказывали давление на подаче соперницы. Я очень рада, что нашла путь к победе во втором сете. Затем мне удалось вновь найти свою игру. Поначалу у меня были сложности с движением по корту, рада, что смогла с этим справиться и в итоге победила», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.