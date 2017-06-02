В 15:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представитель Аргентины Диего Шварцман и серб Новак Джокович (2). Соперники встречались на US Open 2014 году. Победу в том матче одержал уроженец Белграда — 6:1, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Шварцман — Джокович на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с французом Люкой Пуи (16), либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (19).