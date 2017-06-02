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Текстовая онлайн-трансляция матча Шварцман — Джокович на «Ролан Гаррос»

2 июня 2017, пятница. 14:00. Теннис

В 15:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представитель Аргентины Диего Шварцман и серб Новак Джокович (2). Соперники встречались на US Open 2014 году. Победу в том матче одержал уроженец Белграда — 6:1, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Шварцман — Джокович на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с французом Люкой Пуи (16), либо с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (19).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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