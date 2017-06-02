Мугуруса вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв Путинцеву

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции испанка Гарбинье Мугуруса (4) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос — 2017», обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (27) со счётом 7:5, 6:2. 23-летняя уроженка Каракаса активно выиграла 26 очков и совершила 26 невынужденных ошибок. На счету Путинцевой 14 виннеров и 21 ошибка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Путинцева на «Ролан Гаррос»
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса поспорит либо с американкой Шелби Роджерс, либо с француженкой Кристиной Младенович (13).