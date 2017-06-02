Гарсия-Лопес снялся по ходу матча с Раоничем в третьем круге «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Милош Раонич (5) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Его соперник по матчу третьего раунда — представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:6, 0:1. Теннисисты провели на корте 28 минут.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции уроженец Подгорицы поспорит с победителем противостояния Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11). За свою карьеру Раонич выиграл восемь турниров ATP в одиночном разряде.