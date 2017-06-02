Макарова и Веснина обыграли Кудрявцеву и Панову во втором круге «Ролан Гаррос»

Олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований они обыграли своих соотечественниц Аллу Кудрявцеву и Александру Панову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

За выход в четвертьфинал второго турнира «Большого шлема» 2017 года Макарова и Веснина поспорят с победительницами противостояния Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения/Испания, 15) — Дженнифер Брэйди / Элисон Риске (США).