Тим победил Джонсона и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

Австрийский теннисист Доминик Тим (6) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представителя США Стива Джонсона (25) со счётом 6:1, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. Уроженец Винер-Нойштадта 10 раз подал навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 19 невынужденных ошибок. На счету Джонсона 5 эйсов, 20 виннеров и 35 неточностей.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Тим поспорит с представителем Аргентины Орасио Себальосом.