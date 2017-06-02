Агасси: я работаю с Новаком за свои деньги и просто хочу помочь ему

Легенда тенниса американец Андре Агасси рассказал, что сотрудничает с сербом Новаком Джоковичем на безвозмездной основе.

«Я работаю с Новаком в своё свободное время, за свои деньги. Я ничего не хочу и ни в чём не нуждаюсь. Мне просто хочется помочь ему.

Приеду ли я с ним на Уимблдон? Если он захочет, чтобы я был там, приеду и сделаю всё, что смогу. Тренировать Новака — большая ответственность.

Я обещал быть с ним, пока он чувствует, что я могу помочь ему. Буду ли я нужен ему на какой-то конкретной неделе? На тренировках вне соревнований? На турнирах «Большого шлема»? Мы обсудим это и решим, как и когда поступать. Я обещал ему помочь достичь того, к чему он стремится. Он ещё способен совершить великие вещи на корте — а затем, после завершения карьеры, и вне корта", — приводит слова Агасси Mirror.