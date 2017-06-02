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Корт: я считаю, что в США есть гейское лобби, за которым стоит много денег

2 июня 2017, пятница. 19:14. Теннис

Легендарная австралийская теннисистка Маргарет Корт, лидер по количеству выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (24), равно как и во всех трёх разрядах (64), обладательница полноценного «Большого шлема» в одиночке в 1970 году и его двукратная обладательница в миксте (1963, 1965), высказалась по поводу возможного переименования названной в её честь арены на Australian Open в связи с её последними высказываниями против гомосексуалистов и лесбиянок.

«Я выиграла больше турниров „Большого шлема“, чем любой другой теннисист или теннисистка. Если корт переименуют, не думаю, что это будет справедливо. Почти не сомневаюсь, что они могут собрать 100 тыс. петиций за сутки. За этим стоит много денег, и всё это идёт из Америки. Я считаю, что там существует гейское лобби. Хотя они в меньшинстве, денег у них хватает.

Я стала объектом для нападок. Меня пытаются уничтожить различными путями, в том числе через теннис. Мой племянник, управляющий теннисной академией Маргарет Корт, получает множество агрессивных писем по интернету. Казалось бы, они уже могли остановиться, но они продолжают выплёскивать свою агрессию.

Что касается Мартины [Навратиловой], то ей стоит уделять больше внимания происходящему в её стране, а не вмешиваться в дела нашей страны. Она не знает, что я сейчас делаю, чем занимаюсь. Я не имею ничего лично против неё — в этой ситуации её просто используют как рупор — но ей правда следует заниматься делами своей нации, а не нашей", — приводит слова Корт The Guardian.

Напомним, Корт отказалась пользоваться услугами авиакомпании, поддержавшей однополые браки, а также заявила, что в теннисе сейчас полно лесбиянок и что литература на этот счёт отрицательно действует на детей. После этого против неё выступили, в частности, Мартина Навратилова и Саманта Стосур.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
2 июня 2017, пятница
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1 июня 2017, четверг
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