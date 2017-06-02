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Надаль: я рад, что многие особенные вещи произошли со мной именно на грунте

2 июня 2017, пятница. 20:17. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль, отдавший грузину Николозу Басилашвили всего один гейм в третьем круге «Ролан Гаррос», не сомневается в том, что это был один из лучших поединков в его карьере.

«Несомненно, сегодня был один из лучших матчей в моей жизни. Я прекрасно себя чувствую и очень рад тому, как сыграл. Всё идёт замечательно и на тренировках, и в матчах», — цитирует Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».

Также Рафаэль сказал, что не был в курсе юбилейных цифр: он сыграл 100-й матч на грунте в пятисетовом формате. Результативность испанца в этих поединках поражает — 98 побед и 2 поражения. Помимо всех матчей на «Ролан Гаррос» в пятисетовом формате проходили финалы всех грунтовых «Мастерсов» до 2006 года включительно, а также матчи Кубка Дэвиса на песчаном покрытии.

«Я не знал этого, но не потому, что меня не волнуют эти цифры. Статистические показатели важны, и я очень рад, что добился таких результатов за свою карьеру. Особенно приятно видеть цифры, относящиеся к грунту. Я рад, что многие особенные вещи произошли со мной именно здесь», — сказал Надаль.

Источник: Roland Garros Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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