Кузнецова за три с лишним часа обыграла Шуай в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Светлана Кузнецова (8) пробилась в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», одержав победу над китаянкой Чжан Шуай (32) в трёх партиях — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. В решающем сете Светлана упустила двойной матчбол на своей подаче при счёте 5:2, но затем сумела дожать соперницу.

Поединок продолжался 3 часа 9 минут. У Кузнецовой 1 эйс, 4 двойные ошибки, 35 ударов навылет, 63 невынужденные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. На счету Шуай 1 эйс, 33 «виннерса», 44 невынужденные. Она использовала 5 брейк-пойнтов из 13.

Светлана в 12-й раз в карьере дошла до 1/8 финала «Ролан Гаррос». В четвёртом круге чемпионка «РГ»-2009 сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки, либо с американкой Катрин Беллис.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой игры:

Онлайн-трансляция матча Шуай — Кузнецова

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