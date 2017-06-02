Бачински уверенно обыграла Жабер и вышла на В. Уильямс в 4-м круге «РГ»

Швейцарка Тимя Бачински (30) уверенно обыграла представительницу Турции Онс Жабер (LL) в третьем раунде «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.

У Бачински 1 двойная ошибка, 16 ударов навылет, 14 невынужденных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Жабер 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные, выполнила 12 «виннерсов», сделала 27 невынужденных и сумела использовать 1 брейк-пойнт из 2.

Дальше Бачински ждёт встреча с 10-й сеяной — Винус Уильямс. Пока ни одна из этих теннисисток не проиграла на нынешнем «Ролан Гаррос» ни одной партии.