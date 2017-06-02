Тренер Гоффена: связки у Давида не разорваны, перелома кости нет

Тренер Давида Гоффена, Тьерри ван Климпут, прокомментировал травму голеностопа, которую теннисист получил в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Орасио Себальосом.

«Ему была сделана МРТ. Новости хорошие — связки не разорваны, перелома кости нет. Пока это всё, что можно сказать наверняка. У него сильный отёк, и что-то более конкретное станет ясно не раньше чем через 48 часов. Но, надеюсь, результаты обследования обрадуют Давида, и он сможет быстрее пережить случившееся», — цитирует ван Климпута официальный сайт ATP.

Напомним, что Гоффен подвернул правую лодыжку в концовке первого сета при счёте 4:5. Ему оказывали медицинскую помощь на протяжении 10 минут, после чего стало ясно, что он не сможет продолжить матч.