Джокович: Агасси сумел подвинуть свои планы и остаться на матч, и это здорово

Серб Новак Джокович, обыгравший аргентинца Диего Шварцмана со счётом 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1 и вышедший в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», рассказал, что Андре Агасси изначально не должен был присутствовать на этом поединке.

«Агасси не должно было быть на сегодняшнем матче, потому что по изначальным планам он уже должен был уехать. Наш небольшой период ознакомления был завершён. У него были свои планы, но он сумел их подвинуть и остаться, и это очень здорово. Тем не менее пока у нас нет никаких планов на будущее. Что касается информации по поводу отсутствия оплаты — это правда, и это его решение. Он сам выбирает, насколько он будет вовлечён в процесс», — сказал Джокович на пресс-конференции.