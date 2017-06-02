Джокович получил предупреждение за неспортивное поведение

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» серб Новак Джокович в четвёртом сете матча с Диего Шварцманом (5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1) получил предупреждения за затяжку времени и за неспортивное поведение.

Арбитру не понравилось, что Джокович, занимающий второе место в рейтинге АТР, тратит на перерывы между розыгрышами больше 20 секунд. Кроме того, серб что-то резко сказал на задней линии на своём языке, а когда, развернувшись, стал готовиться к подаче, замахнулся ракеткой в сторону арбитра.

Джокович попытался выяснить у арбитра, за что именно, за какие слова он был предупрежден, но оказалось, что судья на вышке не знает сербского и предупредил игрока за поведение в целом.

Видео доступно в «Твиттере».