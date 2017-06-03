Кузнецова: я играю сердцем и душой, что делает меня нестабильной

Россиянка Светлана Кузнецова (8) пробилась в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», одержав непростую победу над китаянкой Чжан Шуай (32) в трёх партиях — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. В решающем сете Светлана упустила двойной матчбол на своей подаче при счёте 5:2, но затем сумела дожать соперницу.

«Я довольна, потому что в такие дни надо как-то выживать. Я чувствовала, что играла ужасно, не могла сконцентрироваться, потому что была перегружена в последние дни разными вещами. Это повлияло на мой мозг, заставив выложиться не на все 100% в сегодняшней игре. Жизнь — это не только теннис, и иногда что-то негативное может на вас повлиять. Я просто счастлива, что я выжила в этом матче, победила и стала сильнее. Это самое главное.

Моя самая большая беда в том, что этот турнир слишком особенный для меня. Каждый матч здесь такой эмоциональный. Надеюсь, мой следующий матч не будет настолько эмоциональным. Я молюсь каждый день о том, что могу выходить на корт, играть в свою игру и оставлять эмоции у сетки. Но если я не буду так играть, то это буду не я. В России, мы говорим, что этот крест мне придётся нести до конца своих дней. Быть собой.

На данном этапе моей карьеры я должна уметь отпускать некоторые эмоции. В других турнирах, но не в Париже. Я играю на своём любимом турнире, и я не могла показать даже 60% своей игры. Это было очень неприятно. Я творческая личность. Я играю сердцем и душой, что делает меня нестабильной. Это правда. У меня плохое настроение, неудачные дни – так бывает. Я не могу бороться с этим, потому что это невозможно», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.