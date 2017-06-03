В. Уильямс: я не ищу каких-то испытаний, а хочу избежать их

Американка Винус Уильямс (10) прокомментировала уверенную победу в третьем круге «Ролан Гаррос» над бельгийкой Элисе Мертенс (6:3, 6:1).

«Я не ищу каких-то испытаний, а хочу избежать их. Моя цель в том, чтобы улучшать свою игру с каждым раундом, и сегодня я чувствую, что играла лучше и хорошо набирала очки. Уверена, что и в следующем круге у меня ещё будет возможность совершенствоваться и играть лучше и лучше. Это моя цель на данный момент.

Я хорошо играла здесь несколько раз, но иногда у меня не получалось. Грунт может быть сложным. Порой соперник ловит свою игру, и у вас случается не лучший день. Думаю, в этом году я очень хорошо играю тактически и наслаждаюсь этим», — приводит слова Уильямс присс-служба WTA.