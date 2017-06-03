Бачински: чувствую, что внутри горит огонь, который толкает меня вперёд

Швейцарка Тимя Бачински поделилась впечатлениями от победы над Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

«Не могу объяснить, но иногда такое происходит. Я чувствую, что внутри горит огонь, который толкает меня вперёд. Хорошие победы, как добытые мной здесь, способствуют обретению уверенности в себе. „Ролан Гаррос“ — очень важный турнир, но успешное выступление здесь может позитивно сказаться на мне и в остальной части сезона», — приводит слова Бачински официальный сайт WТА.