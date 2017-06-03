Мугуруса: вышла на корт в матче с Путинцевой без малейшего страха

Испанка Гарбинье Мугуруса, обыгравшая в третьем круге «Ролан Гаррос» Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 7:5, 6:2, прокомментировала достигнутый успех.

«Я рада, что вышла на корт без малейшего страха. Я хотела играть и делать то, что и должна была. Мне удалось держать высокий уровень тенниса в течение всего матча. Я стараюсь не думать об итоговом результате и защите титула, потому что это не идёт на пользу. Я просто выхожу на корт и сосредотачиваюсь на том, что должна делать в конкретном матче.

Чем больше матчей я играю и чем больше одерживаю побед над трудными соперницами, тем увереннее себя чувствую. Это позволяет понять, что ты можешь больше", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.