Тим: категорически не согласен с тем, что говорит Корт

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от победы над американцем Стивеном Джонсоном со счётом 6:1, 7:6 (7:4), 6:3 в третьем круге Открытого чемпионата Франции, а также прокомментировал инициативу по смене названия арены Маргарет Корт на Australian Open из-за критических высказываний легендарной теннисистки в адрес геев и лесбиянок.

«Я рад, что выиграл в трёх сетах. Это был хороший матч. Может, в первом сете соперник играл не лучшим образом, но затем он прибавил и навязал борьбу. Думаю, ключевое значение имел тай-брейк второго сета, который я выиграл. В целом я провёл встречу на достаточно высоком уровне и мощно бил по мячу.

Что касается Корт, то я категорически не согласен с тем, что она говорит. Но не мне решать, менять ли название арены в Мельбурне", — приводит слова Тима Tennis Actu.