Т. Надаль: хочу вернуться на «Ролан Гаррос», сопровождая одного из своих сыновей

Тони Надаль, дядя и наставник испанца Рафаэля Надаля, признался, что не сожалеет о том, что не будет путешествовать вместе с племянником по турнирам начиная с 2018 года.

«Я абсолютно не думаю о том, что последний раз сопровождаю Рафу на „Ролан Гаррос“. Может, я буду вспоминать об этом через год, смотря матчи по телевизору. Но у меня нет никаких сожалений, я вообще не привык жалеть о чём-либо.

Надеюсь, мне удастся вернуться в Париж уже с другим теннисистом. Было бы здорово, если бы это был один из моих сыновей, но я не думаю, что это произойдёт. Скорее всего, я приеду на «Ролан Гаррос» с кем-то из нашей академии на Мальорке", — приводит слова Тони Надаля Tennis World.