Бресник: Тим готов выиграть ТБШ, но его проблемы — Федерер, Надаль и Джокович

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, выразил мнение, что его подопечный пока не может рассчитывать на победу на турнире серии «Большого шлема».

«Он готов к большим победам физически и психологически, но его проблемы — это Федерер, Надаль и Джокович. Чтобы выиграть „Ролан Гаррос“, ему необходимо последовательно побеждать Джоковича, Надаля и Маррея. Это очень рискованный прогноз.

Для молодых игроков, как Доминик, очень эмоциональных и чувствительных, трудно играть на одном уровне несколько дней кряду, особенно после больших побед. Это, определённо, то, чему ему стоит учиться у лидеров", — приводит слова Бресника официальный канал «Ролан Гаррос» на YouTube.