Британец Энди Маррей (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (29). Поединок начнётся в 13:30 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 30-летний уроженец Данблейна — 6-3.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — дель Потро на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал победитель этой встречи поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером (21).