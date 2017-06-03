Дмитриев: может, организаторы «РГ» побоялись конкуренции со стороны Шараповой

Глава Европейской ассоциации тенниса Владимир Дмитриев прокомментировал отказ организаторов Открытого чемпионата Франции предоставить «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, отбывшей допинговую дисквалификацию.

«Не предоставить Шараповой право участвовать в „Ролан Гаррос“ — это надуманная тема, хотя это право организаторов. Нельзя её так прессовать, когда она уже отбыла дисквалификацию. Таким великим спортсменам надо давать право участвовать в главных турнирах сезона. Хотя, может, просто побоялись конкуренции», — приводит слова Дмитриева ТАСС.