Альмагро перенесёт операцию и пропустит минимум три месяца

69-я ракетка мира испанец Николас Альмагро в понедельник, 5 июня, перенесёт операцию на мениске левого колена, сообщает La Opinion de Murcia. 31-летний уроженец Мурсии пропустит как минимум три месяца.

Напомним, что Альмагро получил травму в матче второго круга Открытого чемпионата Франции с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро и вынужден был отказаться от продолжения борьбы при счёте 1:1 в третьей партии. Первый сет выиграл Хуан-Мартин — 6:3, а второй с таким же счётом взял Николас. Испанец покинул корт со слезами на глазах.