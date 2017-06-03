Россиянка Дарья Касаткина (26) в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет с румынкой Симоной Халеп (3). Поединок начнётся в 14:15 по московскому времени. Ранее соперницы провели между собой один матч, в котором сильнее оказалась 25-летняя уроженка Констанцы. Симона одолела Дарью на турнире в Майами в 2016 году со счётом 6:3, 7:5.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп на «Ролан Гаррос».

Следующей оппоненткой победительницы этой встречи станет либо россиянка Елена Веснина (14), либо испанка Карла Суарес-Наварро (21).