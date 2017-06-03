Гарсия стала соперницей Корне по 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Француженка Каролин Гарсия (28) в третьем круге Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее представительницы Тайваня Се Шувэй со счётом 6:4, 4:6, 9:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. 23-летняя француженка, занимающая 27-е место в рейтинге WТА, сделала 46 «виннерсов» при 48 невынужденных ошибках, а у её соперницы эти показатели оказались равны — по 29.

За выход в четвертьфинал Гарсия поспорит со своей соотечественницей Ализе Корне, ранее разгромившей польку Агнешку Радваньску (9).