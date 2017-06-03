Россиянин Карен Хачанов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с американцем Джоном Иснером (21). Поединок начнётся приблизительно в 17:30 по московскому времени. Ранее соперники между собой не играли.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал победитель этой встречи поспорит либо с британцем Энди Марреем (1), либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (29). Энди выиграл два первых сета.