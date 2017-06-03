Андерсон за 4 часа сломил сопротивление Эдмунда на «Ролан Гаррос»

Южноафриканец Кевин Андерсон в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пяти сетах взял верх над британцем Кайлом Эдмундом. Поединок продолжался 3 часа 58 минут и завершился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, 6:4 в пользу 31-летнего уроженца Йоханнесбурга, занимающего 56-е место в рейтинге АТР.

Кевин 24 раза подал навылет, допустил 2 двойные и 47 невынужденных ошибок, заработав 65 «виннерсов» и 3 брейка. Кайл сделал 1 брейк, 47 «виннерсов» и 46 невынужденных.

Следующим соперником Андерсона станет хорват Марин Чилич (7).