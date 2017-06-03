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Андерсон за 4 часа сломил сопротивление Эдмунда на «Ролан Гаррос»

3 июня 2017, суббота. 16:32. Теннис

Южноафриканец Кевин Андерсон в третьем круге Открытого чемпионата Франции в пяти сетах взял верх над британцем Кайлом Эдмундом. Поединок продолжался 3 часа 58 минут и завершился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 5:7, 6:1, 6:4 в пользу 31-летнего уроженца Йоханнесбурга, занимающего 56-е место в рейтинге АТР.

Кевин 24 раза подал навылет, допустил 2 двойные и 47 невынужденных ошибок, заработав 65 «виннерсов» и 3 брейка. Кайл сделал 1 брейк, 47 «виннерсов» и 46 невынужденных.

Следующим соперником Андерсона станет хорват Марин Чилич (7).

Ролан Гаррос 2017. 3-й круг
03 июня 2017 года, суббота. 12:15 МСК
Кайл
Эдмунд
Кевин
Андерсон
7:6 6:7 7:5 1:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кевин Андерсон
Новости. Теннис
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