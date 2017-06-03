Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Британец Энди Маррей (1) в третьем круге Открытого чемпионата Франции победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (29) со счётом 7:6 (10:8), 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. 30-летний уроженец Данблейна активно выиграл 44 розыгрыша и допустил 22 невынужденных ошибки, а его оппонент сделал 35 «виннерсов» при 43 невынужденных.

За выход в четвертьфинал Маррей поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с американцем Джоном Иснером (21).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — дель Потро на «Ролан Гаррос».