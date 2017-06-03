Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову

Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос», победив американку Катрин Беллис в трёх партиях — 6:2, 2:6, 6:3. Накануне поединок был прерван из-за дождя и темноты при счёте 6:2, 2:5. После возвращения на корт Беллис смогла подать на сет, но в решающей партии Возняцки оказалась сильнее.

Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Возняцки выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и 30 невынужденных, 26 раз пробила навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Беллис 4 двойные, 23 «виннерса», 34 невынужденные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал датчанка поспорит со Светланой Кузнецовой.