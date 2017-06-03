Возглавляющая чемпионскую гонку украинка Элина Свитолина сыграет с полькой Магдой Линетт в третьем раунде «Ролан Гаррос». Матч начнётся примерно в 20:00 по московскому времени и состоится на корте Филиппа Шатрье после французского дерби между Ришаром Гаске и Гаэлем Монфисом.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»

Следующая соперница победительницы этого поединка определится в противостоянии Анастасии Севастовой и Петры Мартич.