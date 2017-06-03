Вавринка в трёх партиях победил Фоньини на «РГ», отыграв четыре сетбола

Швейцарец Стэн Вавринка вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв итальянца Фабио Фоньини в трёх сетах — 7:6 (7:2), 6:0, 6:2. В первой партии итальянец дважды подавал на сет и упустил четыре сетбола, после чего швейцарец полностью завладел инициативой.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. На счету Вавринки 6 эйсов, 2 двойные ошибки, 27 ударов навылет, 24 невынужденные ошибки и 7 использованных брейк-пойнтов из 12. У Фоньини 7 двойных, 20 «виннерсов», 32 ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующим соперником Стэна станет кто-то из французов — либо Ришар Гаске, либо Гаэль Монфис.