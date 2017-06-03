Кузнецова: Корт должна быть примером, а не говорить, кого другие должны любить

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала ситуацию вокруг высказываний легендарной австралийки Маргарет Корт, осуждающей однополые браки.

«Сейчас XXI век, и высказываться так, как Маргарет, не слишком правильно. Мир практически повсеместно становится более свободным и открытым, и я не вижу ничего неправильного в том, что люди любят друг друга. Не стоит говорить, что так делать нельзя. Это жизнь и выбор каждого конкретного человека. Она не бог, чтобы судить, — у каждого есть право выбора.

Я не выступаю за то, чтобы переименовать названную в её честь арену, но, считаю, она, как человек, чьё имя носит столь значимое место, должна быть примером. Говорить, что люди должны делать, как жить и кого любить, неправильно", — приводит слова Кузнецовой известный журналист Бен Ротенберг.