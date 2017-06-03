Потапова сыграет с Юван в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»

Состоялась жеребьёвка одиночных юниорских сеток «Ролан Гаррос». 16-летняя Анастасия Потапова решила впервые в этом году сыграть среди девушек. Россиянка, остающаяся первой ракеткой мира, начнёт турнир матчем со словенкой Кайей Юван. Напомним, в прошлом году она выиграла юниорский Уимблдон, а на «Ролан Гаррос» дошла до полуфинала, где уступила американке Аманде Анисимовой.

Марта Пайгина встретится с француженкой Эмелин Дартрон, Анастасия Харитонова сыграет с колумбийкой Эмильяной Аранго, София Лансере скрестит ракетки с чилийкой Фернандой Лабраной. Олеся Первушина, получившая 12-й номер посева, встретится с Джуле Нимейер из Германии.

Камилла Рахимова сыграет с американкой Клэр Лю, Варвара Грачёва будет соперничать с другой американкой — Софьей Севинг, Алина Чараева сыграет с Кэти Макналли (также из США), Амина Аншба встретится с аргентинкой Марией Лурдес Карле, Елена Рыбакина (11) будет играть с японкой Анри Нагатой, Екатерина Вишневская встретится со словачкой Барборой Матусовой, а Анжелика Исаева — с финкой Ооной Орпаной.

В юношеском турнире Николай Вылегжанин сыграет с Юрием Родионовым из Австрии. Артём Дубровный встретится с тайцем Чун Хсин Ценгом. Тимофей Скатов сыграет с японцем Ютой Симизу, Ален Авиджба — с американцем Брайаном Черночем, а Алексей Захаров — с бельгийцем Зизу Бергсом.