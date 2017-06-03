Муратоглу: Серена и сейчас иногда выходит на корт, несмотря на беременность

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что американка продолжает выходить на корт и играть в теннис, несмотря на беременность. Напомним, что Серена выиграла Australian Open-2017, будучи беременной, и должна родить через несколько месяцев, в начале осени. Сейчас американка находится в Париже и болеет за свою старшую сестру Винус.

«Она продолжает тренироваться и даже время от времени берёт в руки ракетку. Она сказала, что не хочет терять чувство мяча. Конечно, она медленно передвигается по корту, но ей нравится бить по мячу.

Когда Серена позвонила мне, чтобы сообщить о беременности, то сразу же спросила, буду ли я ждать её возвращения. Она действительно настроена на то, чтобы вернуться. Сказала, что не может закончить карьеру таким образом.

Пока она чувствует, что может побеждать на турнирах «Большого шлема», она не захочет уходить окончательно. Думаю, как только она поймёт, что стала слишком возрастной для этого или потеряла мотивацию для этих побед, она тут же завершит карьеру", — приводит слова Муратоглу Reuters.