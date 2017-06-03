Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кирьос потратил больше всех денег на штрафы на нынешнем «Ролан Гаррос»

3 июня 2017, суббота. 21:55. Теннис

На «Ролан Гаррос» опубликовали список игроков, которые были оштрафованы за те или иные нарушения правил, сообщает журналистка Sport360 Рим Абулейл. Больше всего денег на штрафы ушло у австралийца Ника Кирьоса, который выложил $ 2500 за разбитую ракетку и $ 3500 за неспортивное поведение. Испанец Давид Феррер лишился пяти тысяч долларов: по две с половиной за нецензурную лексику и за разбитую ракетку. Штраф в три тысячи долларов за порчу ракеток получил хорват Борна Чорич.

Из россиян был оштрафован Даниил Медведев, заплативший $ 2500 за ругательства в своём матче первого круга.

Среди девушек штрафным санкциям пока подверглись всего шесть. Среди них россиянка Вероника Кудерметова — её оштрафовали на $ 1000 за неспортивное поведение. Больше всех заплатила словачка Доминика Цибулкова, которую лишили $ 3000 за подсказки тренера.

Общая сумма штрафов в мужском турнире сейчас составляет $ 44 500, а в женском — $ 10 000.

Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Борна Чорич Вероника Кудерметова Давид Феррер Даниил Медведев Доминика Цибулкова Ник Кирьос
Новости. Теннис
3 июня 2017, суббота
21:55 Кирьос потратил больше всех денег на штрафы на нынешнем «Ролан Гаррос»
21:25 Муратоглу: Серена и сейчас иногда выходит на корт, несмотря на беременность
20:40 Потапова сыграет с Юван в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»
20:28 Все оставшиеся матчи «Ролан Гаррос» перенесены с 3 на 4 июня из-за дождя
19:35 Корне: мне кажется, Гарсия затаила на нас обиду и пока не хочет со мной общаться
18:54 Кузнецова: Корт должна быть примером, а не говорить, кого другие должны любить
18:17 Вавринка в трёх партиях победил Фоньини на «РГ», отыграв четыре сетбола
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»
17:17 Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову
16:57 Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции
16:32 Андерсон за 4 часа сломил сопротивление Эдмунда на «Ролан Гаррос»
16:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос»
16:10 Вердаско разгромил Куэваса и вышел в четвёртый круг ТБШ в Париже
15:56 Гарсия стала соперницей Корне по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
15:40 Касаткина не смогла одолеть Халеп в третьем круге «Ролан Гаррос»
14:38 Чилич разгромил Ф. Лопеса на пути в 4-й круг «Ролан Гаррос»
13:56 Веснина уступила Суарес-Наварро в третьем круге Открытого чемпионата Франции
13:39 Радваньска не взяла ни гейма на своей подаче и проиграла Корне на «Ролан Гаррос»
13:32 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп на «Ролан Гаррос»
13:03 Младенович: сама не знаю, как смогла победить Роджерс
12:51 Альмагро перенесёт операцию и пропустит минимум три месяца
12:04 Дмитриев: может, организаторы «РГ» побоялись конкуренции со стороны Шараповой
11:45 Радваньска: Вернёмся в реальность: не надо сравнивать меня с Федерером
11:40 Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — дель Потро на «Ролан Гаррос»
11:38 Бресник: Тим готов выиграть ТБШ, но его проблемы — Федерер, Надаль и Джокович
11:20 Т. Надаль: хочу вернуться на «Ролан Гаррос», сопровождая одного из своих сыновей
10:52 Димитров: я поплатился за то, что последний месяц мало играл на грунте
10:34 Тим: категорически не согласен с тем, что говорит Корт
10:23 Мугуруса: вышла на корт в матче с Путинцевой без малейшего страха
10:12 Бачински: чувствую, что внутри горит огонь, который толкает меня вперёд
09:39 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Суарес-Наварро на «Ролан Гаррос»
00:41 В. Уильямс: я не ищу каких-то испытаний, а хочу избежать их
00:10 Кузнецова: я играю сердцем и душой, что делает меня нестабильной
2 июня 2017, пятница
22:41 Кузнецова: Париж в первую очередь ассоциируется с «Ролан Гаррос»
22:28 Джокович: уступая 1:2 по сетам, верил, что могу сломить сопротивление Шварцмана
22:07 Джокович получил предупреждение за неспортивное поведение
21:28 Джокович: Агасси сумел подвинуть свои планы и остаться на матч, и это здорово
21:23 Тренер Гоффена: связки у Давида не разорваны, перелома кости нет
21:16 Бачински уверенно обыграла Жабер и вышла на В. Уильямс в 4-м круге «РГ»
21:06 Рамос-Виньолас в пяти сетах обыграл Пуи и стал следующим соперником Джоковича
21:00 В. Уильямс легко победила Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»
20:36 Кузнецова за три с лишним часа обыграла Шуай в 3-м круге «Ролан Гаррос»
20:17 Надаль: я рад, что многие особенные вещи произошли со мной именно на грунте
19:31 Джокович в пяти сетах победил Шварцмана и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос»
19:14 Корт: я считаю, что в США есть гейское лобби, за которым стоит много денег
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017