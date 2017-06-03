Кирьос потратил больше всех денег на штрафы на нынешнем «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» опубликовали список игроков, которые были оштрафованы за те или иные нарушения правил, сообщает журналистка Sport360 Рим Абулейл. Больше всего денег на штрафы ушло у австралийца Ника Кирьоса, который выложил $ 2500 за разбитую ракетку и $ 3500 за неспортивное поведение. Испанец Давид Феррер лишился пяти тысяч долларов: по две с половиной за нецензурную лексику и за разбитую ракетку. Штраф в три тысячи долларов за порчу ракеток получил хорват Борна Чорич.

Из россиян был оштрафован Даниил Медведев, заплативший $ 2500 за ругательства в своём матче первого круга.

Среди девушек штрафным санкциям пока подверглись всего шесть. Среди них россиянка Вероника Кудерметова — её оштрафовали на $ 1000 за неспортивное поведение. Больше всех заплатила словачка Доминика Цибулкова, которую лишили $ 3000 за подсказки тренера.

Общая сумма штрафов в мужском турнире сейчас составляет $ 44 500, а в женском — $ 10 000.