Кузнецова и Возняцки 4 июня откроют программу дня на корте Филиппа Шатрье

Стало известно расписание восьмого игрового дня «Ролан Гаррос». Все поединки, прерванные в субботу, будут доиграны на тех же кортах, где начинались.

На корте Филиппа Шатрье первыми сыграют Светлана Кузнецова и Каролина Возняцки. Затем на центральной арене появятся Гаэль Монфис и Ришар Гаске, матч которых был прерван при счёте 6:5 в пользу Гаэля в первом сете (без брейков). Третьими сыграют Винус Уильямс и Тимя Бачински, а завершить программу дня должны Новак Джокович и Альберт Рамос-Виньолас.

Элина Свитолина и Магда Линетт выступят первыми на корте Сюзагг Ленглен. Следом состоятся поединки Рафаэля Надаля с Роберто Баутиста-Агутом, Гарбинье Мугурусы с Кристиной Младенович и Доминика Тима с Орасио Себальосом.

Чхун Хён и Кей Нисикори доиграют свой поединок первым запуском на первом корте. После них на корте появятся Милош Раонич и Пабло Карреньо-Буста.

Карен Хачанов и Джон Иснер выйдут на второй корт первым запуском. Следом сыграют Елена Остапенко и Саманта Стосур. Вторая сеяная Каролина Плишкова встретится с Кариной Виттёфт в рамках первого запуска на третьем корте.

Все матчи первого запуска, как и обычно, начнутся в 11:00 по Парижу (12:00 по Москве).